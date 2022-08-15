Samsung описала смартфон будущего

The Korea Herald: в Samsung назвали складные смартфоны стандартом будущего

В Samsung оценили рост рынка складных смартфонов и назвали их устройствами будущего, сообщает издание The Korea Herald.

На пресс-конференции в Нью-Йорке глава мобильного подразделения Samsung Тэ Мун Ро подчеркнул, что его компания ориентирована на выпуск устройств со складным экраном. «Складные устройства станут новым стандартом смартфонов», — описал будущее индустрии топ-менеджер корейской корпорации.

Представитель Samsung также отметил, что компания намерена значительно увеличить количество складных девайсов. Согласно прогнозу Тэ Мун Ро, к 2025 году телефоны со складным экраном будут составлять 50 процентов от общего количества поставленных на рынок корейским IT-гигантом смартфонов.

По словам журналистов, в настоящий момент корейская компания является лидером рынка складных девайсов. Авторы привели статистику Omdia, согласно которой в 2021 году поставки складных аппаратов в мире выросли на 309 процентов. Совокупные поставки Galaxy Z Flip 3 и Z Fold 3 составили 2,6 процента от общего количества реализованных в 2021 году смартфонов Samsung.

В конце июля Тэ Мун Ро заявил, что в ближайшие годы смартфоны со складным дисплеем будут распространены повсеместно. Топ-менеджер Samsung отметил, что «новаторская и гибкая конструкция складных гаджетов идеально вписывается в современный образ жизни».