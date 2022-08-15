Иммунолог назвала обязательные перед осенью прививки

Иммунолог Ирина Ярцева: россиянам нужно сделать прививку от гриппа

В преддверии сентября россиянам нужно сделать вакцину от гриппа, уверена врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева. Другие обязательные перед наступлением осени прививки она назвала в интервью для Ura.ru.

По мнению Ярцевой, осенью в России ожидается заметный рост заболеваемости гриппом. Она объяснила, что количество заболевших ОРВИ и гриппом снижается, если люди находятся на изоляции. Но сейчас, когда карантинные меры прекращены, возможен всплеск заражения гриппом.

Я ожидаю, что будет вспышка гриппа. Поэтому от него нужно вакцинироваться Ирина Ярцева врач-терапевт, иммунолог

Ярцева также порекомендовала поставить пневмококковую вакцину, но только тем, кто имеет к ней показания. «Она нужна ряду людей по возрасту, курильщикам, аллергикам, людям с хроническими заболеваниями легких», — подчеркнула эксперт.

Кроме того, иммунолог дала совет сделать прививку от COVID-19 и регулярно вакцинироваться согласно установленному плану Национального календаря профилактических прививок. Однако перед тем, как ставить вакцину, она порекомендовала проконсультироваться с лечащим врачом.

Ранее Ирина Ярцева назвала идеальную одежду для жары. Она призвала носить хлопковые льняные вещи и не выбирать наряды черного цвета.