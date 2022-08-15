Немцы отреагировали на обращение Зеленского к россиянам

Читатели Der Spiegel раскритиковали Зеленского после обращения к россиянам

Читатели немецкой газеты Der Spiegel раскритиковали обращение украинского президента Владимира Зеленского, предложившего россиянам повсеместно и публично выступать против специальной военной операции России. Комментарии немецких пользователей доступны в Twitter-аккаунте издания.

«Главный продюсер и зачинщик украинского конфликта готовится к очередному пропагандистскому шоу. "[Немцы], дайте мне побольше пушек и побольше денег, а то я буду стрелять по своей же [Запорожской] АЭС и это по вашей вине"!» — отреагировал Клаус Селик, напомнив про обстрелы ВСУ по атомной электростанции.

«С каких это пор Украина стала общей страной [для жителей Донбасса и центральной Украины]. Они не будут бороться за украинскую государственность так же, как фризы (национальное меньшинство в Германии и Нидерландах — прим. «Ленты.ру») не стали бы драться за Баварию. На востоке [Украины] рады, что там теперь есть русские», — пишет пользователь с ником Schiefe Ebene.

«Когда же этот актер наконец замолчит? Я прошу и требую этого, ничего другого кроме пропаганды от него не услышишь. Обидно за каждый потраченный [на Украину] евро», — заявила Бригитта Новак.

Ранее журналист Стив Кортес в колонке для Newsweek заявил, что Вашингтон пересматривает свое отношение к правлению Зеленского. По его мнению, представителей администрации президента Джо Байдена возмущают фотосессии Зеленского. Еще одной причиной недовольства могло стать то, что президент Украины закрыл оппозиционные СМИ и партии в стране.