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Минобороны заявило о выведении из строя тяговых электроподстанций ВСУ

Минобороны заявило о выведении из строя тяговых электроподстанции в двух районах Украины

Фото: Ирина Геращенко / РИА Новости

Российские военные вывели из строя две тяговые электроподстанции в районе железнодорожных станций на территории Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны.

По данным ведомства, две тяговые электроподстанции располагались в районе железнодорожных станций Апостолово и Синельниково в Днепропетровской области. Российские военные нанесли по ним удары высокоточными ракетами воздушного базирования.

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Ранее Минобороны отчиталось о ликвидации тяговой электроподстанции на территории Харьковской области — она обеспечивала доставку в Донбасс Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия и иностранной техники.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Анастасия Шейкина
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