Минобороны заявило об уничтожении украинской тяговой электроподстанции

МО: ликвидирована обеспечивающая доставку иностранной техники тяговая электроподстанция

Российские войска уничтожили тяговую электроподстанцию на территории Харьковской области, которая обеспечивала доставку в Донбасс Вооруженным силам Украины (ВСУ) оружия и иностранной техники. Об этом заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, тяговая электроподстанция была ликвидирована в районе железнодорожной станции Мерефа под Харьковом. С ее помощью ВСУ получали вооружение из США и стран Европы.

Оборонное ведомство также доложило об уничтожении более 470 украинских военных. Помимо этого, были выведены из строя 69 единиц военной техники ВСУ.

Накануне Минобороны заявило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ. По данным ведомства, российские военные также ликвидировали 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники в населенном пункте Красный Лиман.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ее начале объявил президент России Владимир Путин. 17 мая официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об уверенности Москвы в победе в спецоперации. Он отметил, что после ее окончания наступит мир, в котором голос России будут слышать.