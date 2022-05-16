Минобороны сообщило о поражении командного пункта 72-й бригады ВСУ

МО РФ сообщило о поражении 16 районов сосредоточения живой силы и техники ВСУ на Украине

Российские военные за минувшие сутки поразили два пункта управления, в том числе командный пункт 72-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Цаповка Харьковской области, а также 16 районов сосредоточения живой силы и военной техники в населенном пункте Красный Лиман. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным ведомства, ВС России поразили восемь огневых точек и пять складов ракетно-артиллерийского вооружения в населенных пунктах Владимировка и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) и Берестовое Луганской народной республики (ЛНР).

Ранее в Минобороны сообщили, что российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский бомбардировщик Су-24 в районе острова Змеиный. Кроме того, российские войска и артиллерия РФ поразили 345 районов сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в ведомстве.

Вместе с тем Министерство обороны заявило, что российские ПВО перехватили «Точку-У» и ликвидировали 15 украинских беспилотников.