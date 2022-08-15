В Wildberries сообщили, что «Ягодки» являются частью рекламной кампании

Ретейлер Wildberries допустил смену названия на «Ягодки», однако появившееся на сайте обновленное наименование является частью рекламной кампании, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе компании.

В сообщении указано, что ретейлер «не подтверждает, но и не опровергает» возможную смену названия. Поскольку «Ягодки» являются частью маркетинговой акции, в соответствующей стилистике был обновлен и сайт.

15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки». В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала скорую смену названия, однако не уточняла, каким будет новый вариант. В свою очередь в Роспатенте сообщили, что Wildberries не подавал заявку на смену названия.

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что переименование ретейлера может быть связано с трендом на русификацию компаний в стране.