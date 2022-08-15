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Роспатент опроверг регистрацию Wildberries нового названия

В Роспатенте сообщили, что Wildberries не подавал заявку на смену названия на «Ягодки»

Скриншот: Wildberries

Ретейлер Wildberries не подавал заявку в Роспатент на смену названия на «Ягодки». Об этом сообщила главный специалист отдела внешних коммуникаций Роспатента Ирина Басс в интервью «Газете.Ru».

«За последнее время заявки на регистрацию товарного знака "Ягодки" не подавались, в том числе и от ООО "Вайлдберриз"», — опровергли в Роспатенте предположение о регистрации Wildberries нового названия.

15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки». В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала скорую смену названия, однако не уточняла, каким будет новый вариант. Предпринимательница отмечала только, что новое название может быть на русском языке. Так она отреагировала на слова министра промышленности и торговли Дениса Мантурова о «засилье иностранных наименований» в ретейле и промышленности.

В пресс-службе интернет-маркетплейса отказались комментировать смену названия сайта площадки. Ответ представителей компании есть в распоряжении «Ленты.ру». Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что переименование ретейлера может быть связано с трендом на русификацию компаний в стране.

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Варвара Кошечкина
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