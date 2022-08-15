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Смену названия на сайте Wildberries объяснили

Digital-эксперт Сорвачева связала смену названия на сайте Wildberries с общим трендом

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Смена названия на сайте ретейлера Wildberries связана может быть связана с трендом на русификацию компаний в стране. К такому выводу пришла digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева. Специалист в беседе с «Лентой.ру» отметила, что для полного ребрендинга компании придется приложить много усилий.

«Есть достаточно много компаний, которые основаны изначально с названием на латинице, а сейчас в волну переименований, они переходят на русские названия. Если говорить про уход от западных брендов, то здесь тоже есть примеры с названиями на родном языке: "Вкусно — и точка", "Локситан", в процессе переименования — новый Starbucks, OBI», — привела примеры специалист.

Она отметила, что при желании провести полный ребрендинг компании придется вложиться в смену названий на всех площадках. Так, Wildberries будет необходимо поменять брендирование на складах, пунктах выдачи заказов и на всех онлайн-площадках, отметила Сорвачева. Кроме этого, сервису потребуется сделать новую креативную концепцию и приучить к новому наименованию потребителей. Digital-директор коммуникационного агентства заявила, что это кропотливая и дорогостоящая работа, которую необходимо будет исполнить качественно, чтобы не потерять клиентов.

Ранее в пресс-службе интернет-маркетплейса Wildberries отказались комментировать смену названия сайта площадки. Ответ представителей компании есть в распоряжении «Ленты.ру».

15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки».

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Виктория Немис
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