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Названы сроки исчезновения виски Jack Daniel’s с российских прилавков

Mash: виски Jack Daniel’s и водка Finlandia исчезнут с российских прилавков через 3 месяца

Фото: Shutterstock

Виски Jack Daniel’s и водка Finlandia пропадут с прилавков российских магазинов в течение трех месяцев. Соответствующие сроки называет Telegram-канал Mash.

Вместе с упомянутыми брендами также начали исчезать марки виски Woodford Reserve, Old Forester, Benriach, Slane, GlenDronach, Cooper’s Craft и Glenglassaugh. Кроме того, на прилавках сократились объемы текилы Herradura, Jimador и Pepe Lopez.

Сотрудники компании-производителя Brown-Forman считают, что алкоголь продолжат поставлять через Казахстан по серой схеме. Однако пока неизвестно, как будет налажена логистика.

Производитель алкоголя Brown-Forman заявил об уходе из России в начале марта — продолжать деятельность в стране стало невозможным из-за западных санкций, введенных на фоне начала специальной военной операции на Украине. «Brown-Forman присоединяется к мировому сообществу, призывающему к миру, и приостанавливает коммерческую деятельность в России», — сообщили в компании.

На фоне прекращения работы иностранных компаний и исчезновения импортного спиртного из российских магазинов к концу года в ресторанах страны половину барного меню будет составлять отечественный алкоголь, рассказали «Известия». По словам собеседников издания, на сегодняшний день в барных меню ресторанов преобладают напитки из Италии и Великобритании, но доля отечественного алкоголя увеличивается — за последнее время она выросла в среднем на 5-10 процентов. Прогнозируется, что к концу года его доля займет 50 процентов.

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Мария Грушко
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