Мужчина познакомился с грудной девочкой и через 19 лет женился на ней

48-летний британец обнаружил, что знал будущую жену, когда та была грудной девочкой

В Великобритании мужчина, сыгравший свадьбу с женщиной, которая младше него на 19 лет, обнаружил, что знал будущую жену, когда та была грудной девочкой. Рассказ о необычной любви публикует Daily Mail.

48-летний геодезист Рич Фоету Томкинсон женился на 29-летней Иви в июле. К тому времени пара встречалась четыре года. По словам Иви, они познакомились в баре и сразу же ощутили влечение друг к другу. Поскольку мужчина хотел продолжить общение с новой знакомой, он пригласил ее на благотворительное мероприятие, организацией которого занимался.

Британец признался, что понял, как сильно влюблен в Иви, когда та уехала в отпуск. Оказалось, что та во время разлуки испытывала то же самое. В феврале 2019 года Рич сделал возлюбленной предложение руки и сердца в театре в присутствии тысячи человек.

Перед свадьбой британец познакомился с матерью невесты, 53-летней Сарой Оуэн, и выяснил, что в 1990-е годы он работал неподалеку от ее дома и уже встречался с Иви, когда та была совсем маленькой. Мать британки одобряет ее выбор, как и родственники Рича.

Пара утверждает, что их отношения нередко вызывают негативную реакцию у малознакомых людей, которые принимают Рича за отца Иви. Однако возлюбленные не обращают внимания на подобные комментарии или с гордостью отвечают, что они — муж и жена.

За несколько недель до свадьбы выяснилось, что Иви беременна. Супруги с нетерпением ждут появления первенца и готовятся к путешествию на автофургоне всей семьей.

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