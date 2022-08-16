Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

В России показали беспилотный вертолет БАС-750

На форуме «Армия-2022» показали беспилотный вертолет БАС-750

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

На форуме «Армия-2022» представлен многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750, сообщается на сайте холдинга «Вертолеты России».

В пресс-релизе отмечается, что холдинг показал «универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа БАС-750».

«В ее состав входит два вертолета максимальной взлетной массой 750 килограммов, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до шести часов», — говорится в сообщении.

Беспилотник, называемый старшим братом БАС-200, способен подниматься на высоту до 3500 метров и доставлять по воздуху грузы массой до 200 килограммов со скоростью 180 километров в час.

Материалы по теме:
Новая гонка вооружений Путин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
Новая гонка вооруженийПутин решил ответить США на запуск крылатой ракеты
23 августа 2019
«Кинжал», С-400 и Су-35: каким оружием Россия защищает границы?
«Кинжал», С-400 и Су-35:каким оружием Россия защищает границы?
25 февраля 2022

«Он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Ранее Центральное конструкторское бюро «Рубин» на форуме «Армия-2022» показало концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур», которая должна получить беспилотники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Иван Потапов
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подаче заявки Британией на перелет самолета RC-135 над Россией
Названа дата открытия обновленного Starbucks в Москве
Большинство ввезенных в Россию машин оказались китайскими
В России показали беспилотный вертолет БАС-750
Россиянам рассказали об опасности для зрения пластических операций на веках
Сотрудника российской колонии осудили на пять лет за взятки от заключенного
Власти США подтвердили изъятие паспортов Трампа агентами ФБР
Российская модель подала в суд на Wildberries за публикацию ее фото с прыщами
Перспективы военного сотрудничества России с Ираном и КНДР оценили
В Финляндии предложили прекратить практику двойного гражданства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.