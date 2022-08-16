В России показали беспилотный вертолет БАС-750

На форуме «Армия-2022» показали беспилотный вертолет БАС-750

На форуме «Армия-2022» представлен многофункциональный беспилотный вертолет с повышенной грузоподъемностью БАС-750, сообщается на сайте холдинга «Вертолеты России».

В пресс-релизе отмечается, что холдинг показал «универсальную беспилотную авиационную систему вертолетного типа БАС-750».

«В ее состав входит два вертолета максимальной взлетной массой 750 килограммов, а также две наземные станции управления и обеспечения полетов. Автономная мобильная система обеспечивает непрерывный полет входящих в него винтокрылых беспилотников до шести часов», — говорится в сообщении.

Беспилотник, называемый старшим братом БАС-200, способен подниматься на высоту до 3500 метров и доставлять по воздуху грузы массой до 200 килограммов со скоростью 180 километров в час.

«Он продолжает линейку многофункциональных беспилотных систем, способных решать большой перечень задач. Это поисковые работы, геодезия, картография, мониторинг сельскохозяйственных угодий, дорог, водоемов, объектов нефтегазовой инфраструктуры, линий энергоснабжения, связи и трубопроводов, а также транспортировка грузов», — сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

Ранее Центральное конструкторское бюро «Рубин» на форуме «Армия-2022» показало концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур», которая должна получить беспилотники.