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Россиянам рассказали об опасности для зрения пластических операций на веках

Офтальмолог Владислав Филиппов: блефаропластика не представляет опасности для зрения

Фото: takwa abdo / Unsplash

Операции по изменению формы век (блефаропластика) не представляют опасности для зрения, уверены офтальмолог Владислав Филиппов и пластический хирург Зайнаб Рабаданова. Об этом они рассказали россиянам в интервью для «Газеты.Ru».

«Блефаропластика — это пластическая операция, направленная на улучшение эстетического вида век. Основные показания для ее проведения — избыток кожи в виде морщин и грыж», — рассказала Рабаданова. По ее словам, с возрастом вокруг глаз появляются «грыжевые мешки», которые не только портят внешний вид лица, но и мешают нормальному функционированию век.

Филиппов добавил, что блефаропластика проводится не только в косметических целях. Она также показана при нарушении положения век: например, ее рекомендуют при избыточном опущении или недостаточном смыкании век, при нарушениях их функции.

По словам врача, нарушение положения век может негативно повлиять на зрение. «При неполном закрытии век или при росте ресниц в сторону глаза значимо повышается риск травмы роговицы, которая может привести к ее воспалению или помутнению, что в конечном счете значительно снижает зрение», — объяснил он.

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При отсутствии осложнений блефаропластика никак не повлияет на оптику глаза, заверил Филиппов. «Опыт большинства хирургов и новые технологии хирургии позволяют проводить блефаропластику быстро, практически бескровно и без осложнений», — резюмировал он.

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Елена Матвиенко
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