Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
Забота о себе

Назван город России с самыми нервными жителями

СБЕР ЕАПТЕКА: спрос на препараты для борьбы с тревогой больше всего вырос в Самаре

Фото: Unsplash

Менеджеры по продажам страдают от проблем со сном, а юристы жалуются на тревогу, выяснили аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ и сервиса онлайн-рекрутинга hh.ru. Они перечислили наиболее вредные для психики россиян профессии и назвали город с самыми нервными жителями в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру».

Чтобы справиться с подобными проблемами, россияне прибегают к успокоительным таблеткам, о чем рассказала директор по маркетингу и продажам СБЕР ЕАПТЕКИ Наталья Паршикова. «Начиная с весны, мы наблюдаем, что покупатели увеличили траты на успокоительные средства. Справиться с бессонницей и тревожностью могут помочь таблетки — их доля составила 88 процентов. Самым популярным средством стали лекарства с экстрактом валерианы», — сообщила она.

Материалы по теме:
В четырех стенах В России появится закон об удаленной работе. Как он поможет экономике?
В четырех стенахВ России появится закон об удаленной работе. Как он поможет экономике?
10 декабря 2020
Точка кипения Компании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
Точка кипенияКомпании во всем мире борются с выгоранием сотрудников. Как с этой проблемой поступают в России?
12 апреля 2021

За первое полугодие 2022 года, отмечают аналитики, больше всего спрос на препараты для борьбы с тревогой вырос в Самаре: жители этого города приобрели на 71 процент больше упаковок, чем во втором полугодии 2021-го. В Ростове-на-Дону покупки успокоительных участились на 59 процентов, в Воронеже на 58, в Уфе на 53 процента. Столица России может похвастаться перед регионами меньшими цифрами: спрос на таблетки для нервной системы вырос только на 13 процентов.

В ходе исследования аналитики также попытались выяснить, как выбор профессии влияет на состояние здоровья. Согласно полученным данным СБЕР ЕАПТЕКИ, более 75 процентов опрошенных признались, что их работа действительно сказывается на самочувствии. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет отметили, что их состояние ухудшается после рабочего дня, тогда как каждый второй респондент в возрасте от 55 лет не отметил у себя никаких проблем со здоровьем из-за работы. Кроме того, 46 процентов работающих россиян столкнулись с бессонницей, а 45 процентов опрошенных отметили у себя тревогу на фоне работы.

Согласно данным сервиса hh.ru, который провел опрос среди 1032 российских соискателей, было выявлено, что больше всего влияние работы на здоровье отмечают работники сферы HR (86 процентов), юристы (83 процента), а также IT-специалисты (82 процента).

Больше всего подвержены нарушениям сна оказались HR-специалисты (60 процентов), менеджеры по строительству и недвижимости и менеджеры по продажам (обе категории по 53 процента), а также сотрудники производств и сельскохозяйственных предприятий (47 процентов). На повышенную тревожность чаще жаловались маркетологи и PR-специалисты (обе категории по 56 процентов), а также бухгалтеры, финансисты (53 процента) и юристы (59 процентов), отметили аналитики.

«Почти четверть (23 процента) опрошенных признались, что страдает только их ментальное здоровье. 8 процентов — подвергаются физическим проблемам. Лишь 11 процентов ответили, что работа не имеет на них негативного воздействия» — заключила Мария Игнатова, руководитель службы исследований hh.ru.

Ранее аналитики СБЕР ЕАПТЕКИ назвали главные причины нездорового образа жизни у россиян. Проанализировав данные опроса, терапевты посоветовали россиянам обращать больше внимания на самочувствие и чаще проверять здоровье в поликлиниках.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елена Матвиенко
Обсудить
Последние новости
В МИД сообщили о воюющих на стороне ВСУ бывших афганских спецназовцах
В Польше заявили о расколе в НАТО и ЕС из-за Украины
В доме новосибирского депутата прошли обыски по уголовному делу о фейках
Блогерша назвала портящий женский образ вид нижнего белья
В Крыму загорелась трансформаторная станция
Самолет-разведчик Великобритании нарушил границу России
Россиянка отдохнула в Турции и описала отдых словами «похоже на издевательство»
Назван город России с самыми нервными жителями
Известный российский телеведущий назвал отличительные качества москвичей
Игравший в США сын депутата объяснил нежелание местных хоккеистов драться с ним
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.