Названы главные причины нездорового образа жизни у россиян

ЕАПТЕКА: деньги и лень мешают россиянам вести здоровый образ жизни

Представители интернет-аптеки ЕАПТЕКА провели исследование, в котором пытались выяснить, какие причины мешают россиянам вести здоровый образ жизни. Исходя из результатов опроса, имеющихся в распоряжении «Ленты.ру», терапевты посоветовали жителям России чаще обращаться к психологам и проходить диспансеризацию в больницах.

Исследование проводилось среди 1484 жителей из всех федеральных округов. Более 79 процентов респондентов признались, что недостаточно внимания уделяют здоровью, при этом 80 процентов опрошенных стремятся к тому, чтобы следовать правилам здорового образа жизни. Среди распространенных препятствий, которые мешают жителям России победить нездоровый образ жизни, чаще всего назвали деньги, лень и время.

При этом опрос показал, что в России недостаточно заботятся о психическом здоровье. 80 процентов опрошенных отметили, что понимают под словом «здоровье» только здоровье физическое, и всего 57 процентов относят этот термин к психическому.

«57 процентов понимающих важность ментального благополучия для физического самочувствия — может показаться, что это не так много, — говорит психиатр Динара Сыраздинова. — Но учитывая, что культура обращения к специалистам этой области в нашей стране только формируется, больше половины — это не так мало. Надеюсь, этот процент будет расти».

Проанализировав данные опроса, терапевты посоветовали россиянам обращать больше внимания на самочувствие и чаще проверять здоровье в поликлиниках. «Чем раньше человек придет проверить свое здоровье, тем меньше ему потом придется тратить времени и средств. Это можно сделать на бесплатной диспансеризации в поликлинике, либо в рамках чекапа в коммерческой клинике». — заключили они.

Ранее россиянам перечислили признаки деградации личности. Среди распространенных психолог выделяет отсутствие интереса к внешнему виду, окружению и уход в зависимости.

