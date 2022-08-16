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Задержание ФСБ сторонника «Правого сектора» попало на видео

ФСБ показала видео задержания сторонника «Правого сектора», готовившего поджог зданий
Начало событий в новости ФСБ сорвала планы поджога зданий на Ставрополье сторонника «Правого сектора»

Спецоперация ФСБ по задержанию жителя Ставропольского края, планировавшего поджог административных зданий в двух городах, попала на видео. Запись опубликовал «Коммерсантъ».

На кадрах видно, как бойцы спецназа задерживают мужчину, показаны компоненты по изготовлению зажигательной смеси.

16 августа ФСБ сообщила о пресечении противоправной деятельности сторонника запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», который планировал совершить поджог административных зданий в Минераловодском городском округе и городе-курорте Железноводск. Мужчина дал признательные показания, он арестован.

Любовь Ширижик
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