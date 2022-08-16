ФСБ сорвала планы поджога зданий на Ставрополье сторонника «Правого сектора»

ФСБ задержала сторонника «Правого сектора», планировавшего поджог зданий на Ставрополье

В Ставропольском крае сотрудники ФСБ задержали местного жителя, ставшего сторонником запрещенной в России террористической организации «Правый сектор», который планировал совершить поджог административных зданий в Минераловодском городском округе и городе-курорте Железноводск. Об этом РИА Новости сообщили в центре общественных связей ведомства.

Мужчина дал признательные показания. Его преступная деятельность пресечена российскими спецслужбами совместно с МВД.

По данным ФСБ, ставрополец в июне дал присягу националистической организации, признанной в России экстремистской. Его планы были сорваны, так как правоохранители его задержали. У него изъяли компоненты для изготовления зажигательной смеси. Мужчина арестован.