Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»

Нагиев заявил, что не будет ведущим шоу «Голос» и «Голос 60+» как минимум один сезон

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что не будет вести музыкальные шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале как минимум в течение одного сезона. Временный уход с поста ведущего программ он прокомментировал в разговоре с РБК.

«Я не буду ведущим ни в этой версии ("Голос. 60+" — прим. «Ленты.ру»), ни в другой. Этот сезон как минимум», — высказался шоумен. Другие подробности он не раскрыл.

О том, что Нагиев покинет пост ведущего музыкального шоу« Голос 60+», ранее объявил Первый канал. Отмечалось, что шоумен после десяти лет работы в проекте возьмет творческую паузу. Новой ведущей программы «Голос 60+» вместо него стала актриса Лариса Гузеева.

Перед этим стало известно, что в эфир Первого канала вернется вся линейка музыкальных шоу: «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». Кроме того, стали известны имена наставников в новом сезоне программы «Голос.60+». Ими стали певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.