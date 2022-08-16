Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Нагиев высказался об уходе из шоу «Голос»

Нагиев заявил, что не будет ведущим шоу «Голос» и «Голос 60+» как минимум один сезон

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Актер Дмитрий Нагиев заявил, что не будет вести музыкальные шоу «Голос» и «Голос 60+» на Первом канале как минимум в течение одного сезона. Временный уход с поста ведущего программ он прокомментировал в разговоре с РБК.

«Я не буду ведущим ни в этой версии ("Голос. 60+" — прим. «Ленты.ру»), ни в другой. Этот сезон как минимум», — высказался шоумен. Другие подробности он не раскрыл.

О том, что Нагиев покинет пост ведущего музыкального шоу« Голос 60+», ранее объявил Первый канал. Отмечалось, что шоумен после десяти лет работы в проекте возьмет творческую паузу. Новой ведущей программы «Голос 60+» вместо него стала актриса Лариса Гузеева.

Перед этим стало известно, что в эфир Первого канала вернется вся линейка музыкальных шоу: «Голос», «Голос.Дети» и «Голос.60+». Кроме того, стали известны имена наставников в новом сезоне программы «Голос.60+». Ими стали певица Елена Ваенга, музыкант Валерий Сюткин, артист Александр Малинин и композитор Игорь Корнелюк.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Маргарита Щигарева
Обсудить
Последние новости
Финляндия предложила ввести новый тип визы для россиян
Аксенов рассказал о мародерстве после взрывов на военном складе в Крыму
Эксперты рассказали о сложности при накоплении миль на банковских картах
Пропавшего журналиста «Московского комсомольца» задержала полиция
Российские власти прокомментировали разбор самолетов на запчасти
Названы главные мифы россиян о жилье в Турции
Щербакова перенесет операцию
В Финляндии определились с числом выдаваемых виз для россиян
В Совфеде заявили о попытках превратить Россию в полигон для диверсий
В Совфеде отреагировали на диверсию на складе боеприпасов в Крыму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.