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Организатор UTLC Cup 2022 рассказал о составе участников турнира

Организатор UTLC Cup 2022 Алексей Гром рассказал о составе участников турнира

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Генеральный директор ОТЛК ЕРА Алексей Гром рассказал об организации футбольного турнира среди юношеский клубных команд UTLC Cup 2022 в Москве. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру».

Гром отметил, что на турнире сыграют топ-клубы России, Казахстана и Белоруссии. Организатор турнира подчеркнул, что на UTLC Cup 2022 планировалось пригласить китайские команды, однако это оказалось невозможным из-за локдауна. Несмотря на это, Гром назвал нынешний состав участников турнира представительным.

«Было предложение от Японской федерации. Юношеский футбол — настолько интересный сегмент нашей жизни, что он постоянно находится в развитии. То ли еще будет», — добавил Гром.

UTLC Cup 2022 состоится в Москве. В нем примут участие турецкие «Фатих Карагюмрюк» и «Аланьяспор», сербская «Црвена Звезда», московские «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА, минское «Динамо» и казахстанская «Астана». Матчи пройдут с 17 по 21 августа.

Николай Костюков
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