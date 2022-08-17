В России показали сбитый на Украине Bayraktar TB2

Минобороны России показало сбитый в ходе спецоперации на Украине БПЛА Bayraktar TB2

Министерство обороны России в рамках форума «Армия-2022» впервые продемонстрировало беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства, который сбили российские военные в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщает ТАСС.

Преподаватель Военной академии воздушно-космической обороны подполковник Антон Хаперский сообщил, что ударный дрон сбили в районе Сватово в Луганской народной республике. Беспилотник нес малогабаритные бомбы с лазерной полуактивной головкой самонаведения MAM-L и MAM-C.

«Bayraktar здесь почти с первого дня, как открылась выставка. Я думаю, что демонстрируется в первый раз. [Он был] практически в разрушенном состоянии, его немножко восстановили, подреставрировали — готов к показу», — сообщил Хаперский, добавив, что экспонат получил настоящее вооружение, которое лишили боевой части.

В июле российский офицер войск противовоздушной обороны (ПВО) назвал Bayraktar TB2 целью для начинающих. Он отметил, что попасть по беспилотнику очень просто.

В июне в публикации американского издания 19FortyFive отметили, что эффективность применения БПЛА Bayraktar TB2 снизилась после укрепления российской ПВО в Донбассе.