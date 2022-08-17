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Экс-адвокат Трампа назвал США фашистским государством

Экс-адвокат Трампа Джулиани назвал США фашистским государством из-за обысков его офиса

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-адвокат бывшего американского президента Дональда Трампа Руди Джулиани назвал США фашистским государством из-за обысков, которые прошли в его офисе в рамках расследования попыток политика отменить результаты выборов в штате Джорджия в 2020 году. Об этом сообщает издание The Hill.

«Это очередное надругательство над Шестой поправкой [Конституции США]. По этому делу я был адвокатом [Трампа]. Когда из адвокатов, которые защищают своих клиентов, делают подсудимых, это значит, что мы уже живем в фашистском государстве. Послушайте, в моем офисе только что прошел обыск. Я даже не думал, что доживу до такого», — заявил Джулиани.

8 августа стало известно, что в ходе обысков у Трампа нашли 11 комплектов секретных документов. Четыре комплекта документов имели гриф «совершенно секретно», три комплекта отмечены как «секретные» документы и еще три — «конфиденциальные».

В обыске резиденции Трампа участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия силовиков связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года. Его бывший адвокат Джулиани выразил уверенность, что судебный процесс и обыски против него самого являются частью компании против Трампа.

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Виктория Кондратьева
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