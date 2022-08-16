Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Власти США подтвердили изъятие паспортов Трампа агентами ФБР

NYP: Минюст США признал изъятие паспортов Трампов агентами ФБР во время обысков

Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Представители Минюста США подтвердили, что агенты ФБР изъяли три паспорта бывшего американского президента Дональда Трампа во время обысков в его резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

«Мы признали, что агенты ФБР изъяли три паспорта, принадлежащих президенту Трампу, два из которых истекли, а один был его активным дипломатическим паспортом», — говорится в электронном письме от представителей Минюста, которое получил пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович. По их информации, паспорта будут возвращены к следующему понедельнику.

Ранее Трамп назвал изъятие паспортов кражей и потребовал их возвращения. «Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального. Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне», — обвинил власти бывший президент.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Стало известно о подаче заявки Британией на перелет самолета RC-135 над Россией
Названа дата открытия обновленного Starbucks в Москве
Большинство ввезенных в Россию машин оказались китайскими
В России показали беспилотный вертолет БАС-750
Россиянам рассказали об опасности для зрения пластических операций на веках
Сотрудника российской колонии осудили на пять лет за взятки от заключенного
Власти США подтвердили изъятие паспортов Трампа агентами ФБР
Российская модель подала в суд на Wildberries за публикацию ее фото с прыщами
Перспективы военного сотрудничества России с Ираном и КНДР оценили
В Финляндии предложили прекратить практику двойного гражданства
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.