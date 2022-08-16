Власти США подтвердили изъятие паспортов Трампа агентами ФБР

NYP: Минюст США признал изъятие паспортов Трампов агентами ФБР во время обысков

Представители Минюста США подтвердили, что агенты ФБР изъяли три паспорта бывшего американского президента Дональда Трампа во время обысков в его резиденции в Мар-а-Лаго. Об этом сообщает издание New York Post (NYP).

«Мы признали, что агенты ФБР изъяли три паспорта, принадлежащих президенту Трампу, два из которых истекли, а один был его активным дипломатическим паспортом», — говорится в электронном письме от представителей Минюста, которое получил пресс-секретарь Трампа Тейлор Будович. По их информации, паспорта будут возвращены к следующему понедельнику.

Ранее Трамп назвал изъятие паспортов кражей и потребовал их возвращения. «Во время рейда ФБР в Мар-а-Лаго они украли три моих паспорта (один с истекшим сроком действия), помимо всего остального. Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне», — обвинил власти бывший президент.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.