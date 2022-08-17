Стал известен прогноз властей по доходам россиян

Минэкономразвития России улучшило ожидания по доходам населения и спаду экономики

Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян, пишет РБК со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития страны на 2022–2025 годы.

Власти по-прежнему ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сокращаться — на 4,2 и 2,7 процента соответственно. Только в 2024 году она вернется к росту (на 3,7 процента). В мае ведомство прогнозировало спад ВПП на 7,8 и 0,7 процента в текущем и следующем годах. Ухудшение прогноза на 2023 год связано с тем, что в первом квартале экономика показывала очень высокие показатели, что создало высокую базу.

Также стал известен прогноз по реальным располагаемым доходам населения. Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам года они упадут на 2,8 процента (по прошлым прогнозам показатель был на уровне минус 6,8 процента), а в следующих годах вырастут на 1,2, 3,5 и 2 процента соответственно.

Уровень безработицы на этот год прогнозируется на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. Также в документе говорится, что в 2022 году среднегодовой курс рубля составит 68,1 рубля за доллар, в 2023-м — 69,2 рубля, а в 2024 и 2025 годах — 72,9 и 74,8 рубля.

Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. В 2023 году рост цен, по оценкам ведомства, замедлится до 5,5 процента. В 2024 году инфляция будет 4,2 процента, в 2025 году — 4 процента.