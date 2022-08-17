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Стал известен прогноз властей по доходам россиян

Минэкономразвития России улучшило ожидания по доходам населения и спаду экономики
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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Минэкономразвития улучшило ожидания по ВВП и доходам россиян, пишет РБК со ссылкой на проект прогноза социально-экономического развития страны на 2022–2025 годы.

Власти по-прежнему ожидают, что в 2022 и 2023 годах экономика страны будет сокращаться — на 4,2 и 2,7 процента соответственно. Только в 2024 году она вернется к росту (на 3,7 процента). В мае ведомство прогнозировало спад ВПП на 7,8 и 0,7 процента в текущем и следующем годах. Ухудшение прогноза на 2023 год связано с тем, что в первом квартале экономика показывала очень высокие показатели, что создало высокую базу.

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Также стал известен прогноз по реальным располагаемым доходам населения. Минэкономразвития рассчитывает, что по итогам года они упадут на 2,8 процента (по прошлым прогнозам показатель был на уровне минус 6,8 процента), а в следующих годах вырастут на 1,2, 3,5 и 2 процента соответственно.

Уровень безработицы на этот год прогнозируется на уровне 4,8 процента (предыдущая оценка — 6,7 процента), но в 2023 году ожидается рост до 5,2 процента. Также в документе говорится, что в 2022 году среднегодовой курс рубля составит 68,1 рубля за доллар, в 2023-м — 69,2 рубля, а в 2024 и 2025 годах — 72,9 и 74,8 рубля.

Кроме того, согласно прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России в 2022 году составит 13,4 процента. В 2023 году рост цен, по оценкам ведомства, замедлится до 5,5 процента. В 2024 году инфляция будет 4,2 процента, в 2025 году — 4 процента.

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Платон Щукин
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