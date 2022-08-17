Россиянам подсказали способ добраться до Европы самолетом за 15 тысяч рублей

Перелет из Москвы в Ларнаку через Ереван в октябре обойдется менее чем в 15 тысяч рублей

Россиянам назвали способ добраться до европейских курортов на самолете менее чем за 15 тысяч рублей. Маршрут подсказали специалисты портала TourDom.ru в Telegram-канале «Крыша ТурДома».

Эксперты обратили внимание на билеты с вылетом из Еревана. Так, улететь из столицы Армении 5 октября на кипрский курорт Ларнака рейсом венгерского лоукостера Wizz Air получится всего за 50 евро (3,1 тысячи рублей) — при этом путешествовать придется с ручной кладью. Отправиться в Рим 14 числа можно за 80 евро (4,9 тысячи рублей), в Вену 16 октября — за 90 евро (5,6 тысячи рублей).

Кроме того, из Еревана доступны дешевые билеты в Грецию. Перелет в Афины национальной авиакомпанией Aegean Airlines обойдется в 11,5 тысячи рублей.

Какие страны не выдают шенгенские визы россиянам Несколько стран Европы уже ограничили выдачу шенгенских виз россиянам через свои посольства. Полный список государств, которые не принимают заявления на туристические визы:

Бельгия С 1 июля в визовом центре королевства можно получить только студенческую визу, однократную рабочую визу, визу для людей, проживающих и работающих в принимающей семье (Au Pair) или визу для исследователей. Дания 30 мая посольство Дании временно приостановило выдачу краткосрочных виз россиянам. Исключения составляют официальные визиты. Латвия В начале августа Латвия приостановила выдачу виз россиянам на неопределенный срок. Теперь въездной документ будет выдаваться только тем, кто собирается в страну на похороны близкого человека. Литва С 28 июня приостановлен прием заявлений на выдачу виз гражданам России и Белоруссии, за исключением родственников жителей Литвы и Евросоюза, граждан с литовским происхождением, граждан с удостоверением о возможности восстановить гражданство Литвы. Мальта Принимает заявления на визу только от россиян, которые являются членами семей граждан Евросоюза и Европейской экономической зоны. Нидерланды Страна приостановила выдачу краткосрочных виз гражданам России с 27 апреля. Словакия Республика выдает визы C только отдельным категориям граждан и только в случаях крайней необходимости. Чехия 22 июня Чехия приостановила выдачу краткосрочных виз россиянам, кроме тех граждан, которые состоят в родстве с жителями Чехии или ЕС. Эстония 10 марта Эстония приостановила выдачу туристических виз гражданам России и Белоруссии, а 11 августа в МИД республики сообщили, что перестанут пускать на территорию страны россиян с визами, выданными через посольства Эстонии. При этом как уточнил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу, сами визы остаются действительными.

По данным агрегатора Aviasales, стоимость билетов из Москвы в Ереван без пересадок в октябре начинается от девяти тысяч рублей. Так, удобный для последующего перелета в Кипр рейс с отправлением 5 октября обойдется от 11780 тысяч рублей — итого путешествие на европейский курорт выйдет в 14,8 тысячи рублей.

Ранее в августе Франция, Италия и Греция были названы наиболее простыми для россиян странами для получения шенгенской визы. «Они дают визы значительно тяжелее, чем это было до специальной военной операции, но в любом случае проще, чем другие страны», — заявил основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер.