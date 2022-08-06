Россиянам назвали наиболее простые для получения шенгена страны

Основатель «ЭкспертВиз» Певзнер: Франция, Италия и Греция проще других стран дают шенген

Основатель визового центра «ЭкспертВиз» Юрий Певзнер в беседе с «Лентой.ру» назвал россиянам Францию, Италию и Грецию наиболее простыми для получения шенгенской визы странами.

«Франция, Италия и Греция тоже сложные, но из всех зол, скажем так, это наименьшие. Они дают визы значительно тяжелее, чем это было до специальной военной операции, но в любом случае проще, чем другие страны», — рассказал Певзнер.

Как отправиться в путешествие по Европе?

Основатель визового центра также сообщил самый простой путь, как можно добраться до Европы. «Сейчас в Европу можно выехать через Белоруссию, через Турцию, через ОАЭ или, например, через Киргизию. Но, с моей точки зрения, самый простой вариант — это через Белоруссию», — добавил он.

«Из Москвы до Минска 600 километров: можно доехать на машине, можно — на поезде, можно — на самолете. На самолете выйдет час. Из Минска до Вильнюса 180 километров. Ехать лучше на автобусе, потому что они проходят границу быстрее, чем частные автомобили. А из Вильнюса уже можно отправиться по всей Европе, по всему миру», — заявил Певзнер.

При этом Юрий Певзнер напомнил, что пограничные службы могут не пропустить через границу, потому что последнее слово всегда остается за ними. Однако сказать о том, что такие случае участились, нельзя, сказал он.

Если есть шенгенская виза, то пропускают спокойно Юрий Певзнер основатель визового центра

«Понятно, что должна быть шенгенская виза. Если человек без шенгенской визы попытается въехать на территорию Литвы, то его не пустят 100 процентов», — подытожил основатель визового центра.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин рассказал, что Турция остается самой популярной страной для туризма у россиян. Также он отметил, ОАЭ и Юго-Восточную Азию (Таиланд, Вьетнам).

