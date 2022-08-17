Глава UFC пожаловался на привычку Второго Макгрегора набирать вес между боями

Дэйна Уайт заявил, что привычка Пэдди Пимблетта набирать вес после боев угрожает UFC

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пожаловался на поведение британца Пэдди Пимблетта, известного способностью быстро набирать вес между поединкам. Об этом сообщает MMA Junkie.

Пимблетт, который выступает в легкой весовой категории в перерыве между тренировочными лагерями может весить до 90 килограммов. Уайт подчеркнул, что такие пищевые привычки угрожают в том числе и промоушену, так как матчмейкеры организации не всегда могут положиться на британца.

Пимблетт, которого называют Вторым Макгрегором, ни разу не проваливал взвешивания. В последнем поединке на июльском турнире UFC в Лондоне британец одержал победу, вынудив сдаться американца Джодана Ливитта.

На счету Пимблетта три победы в UFC. Как и экс-чемпион Конор Макгрегор, он присоединился к UFC после успехов в клетке Cage Warriors. Пимблетт становился чемпионом британского промоушена.