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Глава UFC пожаловался на привычку Второго Макгрегора набирать вес между боями

Дэйна Уайт заявил, что привычка Пэдди Пимблетта набирать вес после боев угрожает UFC

Фото: Mark J. Rebilas / Reuters

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт пожаловался на поведение британца Пэдди Пимблетта, известного способностью быстро набирать вес между поединкам. Об этом сообщает MMA Junkie.

Пимблетт, который выступает в легкой весовой категории в перерыве между тренировочными лагерями может весить до 90 килограммов. Уайт подчеркнул, что такие пищевые привычки угрожают в том числе и промоушену, так как матчмейкеры организации не всегда могут положиться на британца.

Пимблетт, которого называют Вторым Макгрегором, ни разу не проваливал взвешивания. В последнем поединке на июльском турнире UFC в Лондоне британец одержал победу, вынудив сдаться американца Джодана Ливитта.

На счету Пимблетта три победы в UFC. Как и экс-чемпион Конор Макгрегор, он присоединился к UFC после успехов в клетке Cage Warriors. Пимблетт становился чемпионом британского промоушена.

Николай Костюков
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