Аналитик ФНЭБ Гривач: запуск «Северного потока-2» будет спасением для немецкой экономики

Запуск трубопровода «Северный поток-2» осенью или зимой в Германии действительно возможен. Такой сценарий был бы спасением для немецкой экономики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.

Спасение для Германии

Главный экономист Trinity Bank Лукаш Кованда спрогнозировал Германии «позорный» запуск трубопровода «Северный поток-2» осенью или зимой. По мнению Кованды, Берлин может пойти на такой шаг из-за продолжающейся засухи и снижения уровня воды в Рейне, которое мешает судоходству и снабжению немецких электростанций углем.

Думаю, такой сценарий возможен Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

«Однако такие статьи имеют целью, в том числе, создать фон, чтобы немецкое правительство ни в коем случае не пошло на этот шаг. Тем более что этот кабинет во многом ответственен за плачевное положение в энергетической безопасности и экономике Германии. Вместо того чтобы решать проблемы в сфере обеспечения национальных интересов, они их только усугубляют и порождают новые», — заявил Гривач.

Зависимость ЕС от Германии

Аналитик объяснил, что Германия всегда была экономическим локомотивом Евросоюза и главным донором. «Поэтому если немцы закашляют, то другие окажутся на ИВЛ. А Германия сейчас не только кашляет, но и демонстрирует целый набор тревожных симптомов», — добавил он.

Именно из-за такой зависимости Евросоюза от Германии проблемы будут и у других стран-участниц союза, убежден Алексей Гривач.

Более того, тех, кто будет справляться собственными силами, станут заставлять делиться с бедствующими соседями. И здесь кроется значительный конфликтный потенциал Алексей Гривач заместитель генерального директора ФНЭБ

Ранее немецкий журналист Николаус Блом обратился с просьбой к властям ФРГ запустить российский газопровод «Северный поток-2», поскольку отказ от него не приносит пользы Берлину. Он добавил, что открытие газопровода снизит социальную напряженность внутри Германии и исключит зависимость энергетического комплекса страны от одного трубопровода.