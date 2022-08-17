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Спорт

Российская олимпийская чемпионка оценила зарплату фразой «плакать захочется»

Чемпионка Олимпиады, синхронистка Колесниченко оценила зарплату фразой «плакать захочется»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Колесниченко высказалась о зарплатах в российском спорте. Ее слова приводит ТАСС.

Спортсменка оценила свою зарплату фразой «плакать захочется», сравнив ее с выплатами футболистов. «Было бы здорово инвестировать, но деньги совсем не те. За победу на Олимпиаде дают четыре миллиона рублей. Вот что на них можно купить?» — задалась вопросом она. Колесниченко добавила, что за две победы на Играх ей удалось лишь накопить на квартиру в Москве.

Колесниченко на Олимпиаде-2020 в Токио завоевала две золотые медали. Спортсменка выиграла турнир дуэтов в паре со Светланой Ромашиной. Колесниченко также стала победительницей в соревнованиях групп. Впервые она завоевала золотую медаль на Играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

После Игр в Токио Колесниченко не исключила, что возьмет паузу в карьере. Однако затем синхронистка заявила, что продолжит выступления. Партнершей спортсменки по дуэту станет Варвара Субботина, с которой в 2018 году она завоевала золотую медаль на чемпионате Европы.

Анастасия Борисова
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