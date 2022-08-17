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Прокуратура обжаловала приговор российскому миллиардеру за неосторожное убийство

Прокуратура Камчатки требует отменить мягкий приговор миллиардеру Редькину за убийство

Фото: Законодательное Собрание Камчатского края

Прокуратура Камчатского края обжаловала мягкий приговор российскому миллиардеру и бывшему депутату законодательного собрания Камчатки Игорю Редькину в виде девяти месяцев ограничения свободы за неосторожное убийство человека. Об этом в среду, 17 августа, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Сторона обвинения считает, что в суде допустили ряд нарушений при рассмотрении дела, и требует полной отмены приговора.

2 августа 2021 года осужденный без разрешения на охоту при помощи снегоболотохода и тепловизора нашел и из карабина застрелил бурого медведя в населенном пункте, который не относится к охотничьим угодьям. Ущерб составил 60 тысяч рублей, что является крупным размером.

После этого Редькин увидел в тепловизоре светлую точку на темном фоне и несколько раз выстрелил. Одна из пуль попала в мужчину, собиравшего металлолом в 274 метрах от стрелка.

Он объяснил случившееся желанием защитить людей. По его словам, он узнал, что в поселке Озерновский бродит медведь, из-за которого могут пострадать местные жители. «Я взял оружие и решил его отпугнуть. В сумерках выстрелил по медведю. Позднее я узнал, что примерно в то же время в районе стрельбы был ранен местный житель, который скончался в больнице», — говорилось в обращении политика.

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Екатерина Власова
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