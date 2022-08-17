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Диетолог назвала облегчающую течение беременности ягоду

Диетолог Соломатина: в морошке содержатся вещества, помогающие женщине выносить ребенка

Фото: Jørgen Håland / Unsplash

В морошке содержатся токофероны — вещества, помогающие организму женщины выносить ребенка, сообщила врач-диетолог Елена Соломатина. В беседе с «Вечерней Москвой» она назвала ряд неожиданных полезных свойств этой ягоды.

Специалистка рассказала, что морошка не только облегчает течение беременности, но и помогает похудеть. По ее словам, врачи часто рекомендуют включать ее в рацион, так как она богата растительной клетчаткой, хорошо усваивается и способствует выводу из организма излишков жидкости и плохого холестерина.

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Кроме того, морошка поможет людям с авитаминозом и гиповитаминозом восполнить дефицит ценных веществ и микроэлементов, продолжила Соломатина. «Это прежде всего противомикробное средство обладает спазматическим действием. В морошке очень высокое содержание провитамина А: в два раза больше, чем в моркови», — пояснила она.

В заключение диетолог напомнила, несмотря на то, что эта ягода очень полезна, не стоит употреблять ее в пищу при наличии аллергии или индивидуальной непереносимости.

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Наталья Обрядина
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