Военный эксперт Юлин: Польша ссорилась с соседями на протяжении всей истории

Польша ссорилась с соседями на протяжении всей своей истории — это особенность ее внешней политики. Германия никогда не озвучивала претензий на ее территории, зато сама страна хочет получить часть территорий Украины и Белорусии, считает военный эксперт, историк Борис Юлин. Об этом он заявил в разговоре с «Лентой.ру».

Германия запланировала возвращение бывших земли в пределах польских границ. С таким заявлением выступил президент Национального банка Польши Адам Глапиньский (Adam Glapinski) в интервью изданию Gazeta Polska.

«Польские территории раньше были частью Германской Империи, там жили как польские, так и немецкие подданые, — напомнил Юлин. — Дальше пошла система раздела: сначала там притесняли поляков, потом, когда закончилась Вторая мировая война, Польша получила эти территории и выселила оттуда немцев. Все это дела давно минувших дней, но у поляков всегда были претензии ко всем соседям. Такая вот занятная специфика политики».

Историк также рассказал, что во время Второго польского восстания 1863 года возможность обсуждения предоставления независимости полякам была пресечена из-за того, что они также потребовали часть территорий, принадлежащих современным Белорусии и Украине, независимость в рамках собственных границ их не устроила.

«Поляки всегда выдвигали и будут выдвигать претензии к окружающим, будут поднимать тему того, что немецкие земли нельзя отдавать, но при этом Западную Украину и часть Белоруссии нужно отдать им. Это норма для Польши, которая всегда умудрялась рассориться со всеми соседями на протяжении всей своей истории. При этом, Германия никогда никаких претензий не озвучивала», — сказал Юлин.

Ранее бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак (Waldemar Skrzypczak) заявил о том, что Калининград является «оккупированной территорией» с 1945 года. По мнению Скшипчака, Варшава должна вспомнить о Калининграде и заявить на него претензии, поскольку данные земли являются частью польской территории и «никогда не были русскими».

