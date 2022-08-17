Производитель принтеров объяснил внезапную поломку техники

The Register: в Epson назвали причиной поломки принтеров окончание срока службы

Представители Epson объяснили, почему их принтеры могли внезапно прекратить работу. Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей принтеров Epson, которые рассказали о внезапно переставшей работать техникt. В заявлении на сайте поддержки представители компании назвали причину поломки. По их словам, проблема связана с окончанием срока службы расходных материалов.

В заявлении производителя говорится, что ошибка возникает в том случае, когда срок службы системы сбора чернил подходит к концу. «Ваш принтер не будет работать, пока его не обслужат», — рассказали представители фирмы. По словам специалистов, пользователям нужно либо заменить собирающие чернила подушечки, либо обнулить счетчик системы сбора.

Журналисты издания отметили, что в первоначальном сообщении службы поддержки Epson рекомендовалось обслуживать принтер в авторизованном центре обслуживания клиентов. Однако когда потребители техники бренда начали жаловаться на компанию в соцсетях, то Epson обновила правила обслуживания. Авторы обратили внимание, что утилита, с помощью которой можно сбросить описанный счетчик, доступен только на компьютерах под управлением Windows.

В начале августа журналисты Gizmodo рассказали, что пользователи принтеров Epson пожаловались на прекращение работы оборудования после определенного периода использования. Специалисты обвинили компанию в применении политики «запланированного устаревания» в отношении своей техники.