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Производитель принтеров объяснил внезапную поломку техники

The Register: в Epson назвали причиной поломки принтеров окончание срока службы

Фото: Unsplash

Представители Epson объяснили, почему их принтеры могли внезапно прекратить работу. Об этом сообщает издание The Register.

Журналисты медиа обратили внимание на жалобы пользователей принтеров Epson, которые рассказали о внезапно переставшей работать техникt. В заявлении на сайте поддержки представители компании назвали причину поломки. По их словам, проблема связана с окончанием срока службы расходных материалов.

В заявлении производителя говорится, что ошибка возникает в том случае, когда срок службы системы сбора чернил подходит к концу. «Ваш принтер не будет работать, пока его не обслужат», — рассказали представители фирмы. По словам специалистов, пользователям нужно либо заменить собирающие чернила подушечки, либо обнулить счетчик системы сбора.

Журналисты издания отметили, что в первоначальном сообщении службы поддержки Epson рекомендовалось обслуживать принтер в авторизованном центре обслуживания клиентов. Однако когда потребители техники бренда начали жаловаться на компанию в соцсетях, то Epson обновила правила обслуживания. Авторы обратили внимание, что утилита, с помощью которой можно сбросить описанный счетчик, доступен только на компьютерах под управлением Windows.

В начале августа журналисты Gizmodo рассказали, что пользователи принтеров Epson пожаловались на прекращение работы оборудования после определенного периода использования. Специалисты обвинили компанию в применении политики «запланированного устаревания» в отношении своей техники.

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Андрей Ставицкий
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