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Минобороны отчиталось об уничтожении девяти украинских складов с боеприпасами

Минобороны заявило об ударах по девяти складам вооружения ВСУ и по трем складам топлива
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Макс Ветров / РИА Новости

Российские военные уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и склады топлива Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, удары были нанесены по девяти украинским складам ракетно артиллерийского вооружения и боеприпасов. Они находились в трех населенных пунктах Донецкой народной республики (ДНР), в Малиновке Харьковской области, в двух поселках Запорожской области, а также в Березнеговатом Николаевской области.

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Помимо этого, российские военные ликвидировали три склада топлива ВСУ в районах Харькова, Богодухова и Чугуева в Харьковской области.

Ранее оборонное ведомство сообщило об уничтожении украинских складов горючего и боеприпасов. Они были ликвидированы в районе Зайцево в ДНР и вблизи Андреевки в Харьковской области.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент Владимир Путин. Он назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. 8 августа официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что спецоперация будет продолжаться до выполнения ее целей.

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Анастасия Шейкина
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