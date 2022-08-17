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МИД России отреагировал на обстрелы ядерных объектов со стороны Киева

МИД России: Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты

Заместитель директора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий заявил, что Украина нарушает главный принцип МАГАТЭ, обстреливая ядерные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

«Украина продолжает осуществлять совершенно безответственные обстрелы Запорожской атомной электростанции, нарушая тем самым не только семь принципов директора Гросси, но и базовый принцип», — указал он.

Представитель ведомства отметил, украинская сторона занимается «практически ядерным терроризмом», что вызывает большую озабоченность. По его словам, подобные действия «могут закончиться катастрофой», поэтому Москва будет всячески способствовать визиту МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в самое ближайшее время.

Марина Совина
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