Зеленский заявил о готовности Киева пропустить миссию МАГАТЭ на ЗАЭС

Президент Зеленский заявил о готовности Киева пропустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале заявил о готовности Киева пропустить миссию МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС).

«Украинские дипломаты, наши атомщики и МАГАТЭ — в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную станцию», — сказал Зеленский. По его словам, «Украина готова обеспечить надлежащий контроль», а миссия может быть направлена в короткие сроки.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что провести визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС возможно только через Киев.

В свою очередь, заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий говорил, что Киев не может гарантировать безопасного проезда инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, предметом дальнейших переговоров являются альтернативные маршруты.