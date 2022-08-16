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В ООН заявили о возможности провести визит МАГАТЭ на ЗАЭС только через Киев

Представитель генсека ООН заявил, что провести визит МАГАТЭ на ЗАЭС можно через Киев
Стефан Дюжаррик

Стефан Дюжаррик. Фото: Lev Radin / Keystone Press Agency / Global Look Press

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что провести визит миссии МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) возможно только через Киев. Его слова на брифинге передает РИА Новости.

«Мы хотим и способны помочь МАГАТЭ, как только можем», — заявил Дюжаррик. По его словам, в контексте логистики и безопасности у организации есть ресурсы для того, чтобы содействовать проведению поездки через Киев.

Ранее заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий заявил, что Киев не может гарантировать безопасного проезда инспекции МАГАТЭ на ЗАЭС. По его словам, предметом дальнейших переговоров являются альтернативные маршруты.

До этого член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сказал, что инспекция МАГАТЭ может приехать на Запорожскую АЭС через земли, подконтрольные союзным силам, или через территорию России.

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Марина Совина
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