В Запорожье пригласили МАГАТЭ приехать на АЭС через территорию России

Член администрации Запорожья Рогов: МАГАТЭ безопаснее приехать на АЭС через Россию

Инспекция Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) может приехать на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) через земли, подконтрольные союзным силам, или через территорию России, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 24».

«Если инспекция заедет к нам с территории Донецкой народной республики через Бердянск или со стороны Республики Крым и затем уже с юга Запорожской области, добравшись в Энергодар, то уровень безопасности здесь на несколько порядков выше, однозначно им ничего не угрожает. Однозначно инспекции МАГАТЭ безопасно будет заезжать только с территории России», — сказал Рогов.

Он отметил, что поездка на АЭС через земли, которые занимает украинская армия, может быть крайне опасна для делегации МАГАТЭ из-за того, что Киев имеет опыт обстрелов людей, которые пересекают линию соприкосновения.

«Велика вероятность, что будет какая-то провокация и миссия инспекции МАГАТЭ будет обстреляна, а затем Россия будет в этом обвинена, а сам визит сорван», — выразил свое видение ситуации Рогов.

11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что призвал посетить Запорожскую АЭС международную миссию, в состав которой должны войти сотрудники МАГАТЭ и военные эксперты ООН. При этом Кулеба сообщил, что это должно произойти с подконтрольной Украине территории.

В тот же день в администрации Запорожской области сообщили, что украинская армия нанесла несколько ударов по району хранилища радиоактивных изотопов Запорожской АЭС. В результате были повреждены линии электропередачи подстанции «Каховская», из-за чего на поле рядом с атомной электростанцией начался пожар.