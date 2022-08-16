Проезд МАГАТЭ на Запорожскую АЭС со стороны Киева сочли небезопасным

МИД России: Киев не может гарантировать безопасного проезда МАГАТЭ на Запорожскую АЭС

Киев не может гарантировать безопасного проезда инспекции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС). Об этом заявил заместитель директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает РИА Новости

Он указал на эфемерность гарантий Киева. «Какие можно дать гарантии, если там куча подразделений, которые Киеву не подчиняются?», — отметил он, добавив, что со стороны ВСУ продолжаются обстрелы станции. По его словам, альтернативные маршруты для посещения международными экспертами станции являются предметом дальнейших переговоров.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что инспекция МАГАТЭ может приехать на Запорожскую АЭС через земли, подконтрольные союзным силам, или через территорию России. «Уровень безопасности здесь на несколько порядков выше, однозначно им ничего не угрожает», — отметил он.

11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал посетить Запорожскую АЭС международную миссию, в состав которой должны войти сотрудники МАГАТЭ и военные эксперты ООН. При этом Кулеба сообщил, что это должно произойти с подконтрольной Украине территории.