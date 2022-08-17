Европе предрекли смену власти из-за Украины

Spectator: пророссийским политикам в Европе предрекли власть из-за неуступчивости Украины

В ряде европейских стран к власти могут прийти пророссийски настроенные политики. Об этом предрек в статье для Spectator чешский писатель Йозеф Буска.

Он считает, что если европейцы согласятся с утверждением, что Украина не желает идти на деэскалацию конфликта, то общественное мнение в ЕС изменится, и власти столкнутся с растущим давлением в пользу нормализации отношений с Россией. В частности, такая ситуация может возникнуть в Германии, Словакии, Кипре, Болгарии, Чехии и Греции, где после введения антироссийских санкций существенно выросли цены на энергоносители, и уже наметился перелом в отношении российской спецоперации.

«Представление растущей стоимости жизни как необходимой платы за украинскую свободу — верный путь к неприятностям. С наступлением зимы заботы могут превратиться в отчаяние, а просроченные платежи — в долги», — предупредил Буска.

11 августа верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что жители европейских стран должны быть готовы «заплатить цену» за сохранение поддержки Украины и единство Европейского союза. Глава евродипломатии заявил, что ситуация на Украине напрямую влияет на Европу. «Все войны заканчиваются переговорами. То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров», — заключил он.