Боррель призвал европейцев к готовности «заплатить цену» за поддержку Украины

Боррель заявил, что европейцы должны быть готовы «заплатить цену» за поддержку Украины

Жители европейских стран должны быть готовы «заплатить цену» за сохранение поддержки Украины и единство Европейского союза (ЕС). К этому призвал их верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью для издания Pais.

Глава евродипломатии заявил, что ситуация на Украине напрямую влияет на Европу. «Все войны заканчиваются переговорами. То, что мы помогаем Украине в военном отношении, не означает, что мы не делаем все возможное для переговоров», — заключил он.

Боррель подчеркнул, что европейцы должны быть готовы к затяжному конфликту и долгому поиску политических решений. Он также добавил, что страны южной Европы не должны показывать отсутствие солидарности с ЕС, в частности, в энергетическом плане.

«Испания может сделать многое, потому что у нее треть всех европейских мощностей по сжижению природного газа», — уточнил Боррель. По его словам, Мадрид может стать «воротами в Европу» для газа, который заменит российский.

Ранее сообщалось, что Европа столкнулась с новыми трудностями из-за газа. На этот раз проблемы испытывают энергетические трейдеры, столкнувшиеся с необходимостью искать замену налаженным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из-за перебоев в работе заводов в разных частях мира.