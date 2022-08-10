Европа столкнулась с новыми газовыми трудностями

Газовые трейдеры столкнулись с проблемами из-за закрытия заводов СПГ по всему миру

Европа столкнулась с новыми трудностями из-за газа, пишет Reuters. На этот раз проблемы испытывают энергетические трейдеры, столкнувшиеся с необходимостью искать замену налаженным поставкам сжиженного природного газа (СПГ) из-за перебоев в работе заводов в разных частях мира.

В июне в техасском Фрипорте закрылся завод по производству СПГ, что стало неожиданностью для многих участников рынка, в том числе для трейдеров, имевших с ним долгосрочные контракты на закупку топлива.

В итоге трейдеры вынуждены были искать альтернативные источники закупок, и чаще всего ими становились сделки на спотовом рынке, цена по которым определяется в ходе торгов, а не оговаривается заранее. Из-за роста мировых котировок газа на фоне сокращения объемов поставок из России такая ситуация обернулась дополнительными расходами и убытками для трейдеров.

Британская BP понесла убытки на 500 миллионов долларов из-за дополнительных расходов своего трейдингового подразделения. Французская Total заявила о вынужденной замене восьми партий СПГ, которые должны были быть поставлены с завода во Фрипорте.

Британско-нидерландская Shell вынуждена была искать замену СПГ, поставлявшемуся с завода в рамках совместного с Россией проекта «Сахалин-2». Летом российский президент Владимир Путин подписал указ о переводе компании-оператора проекта в российскую юрисдикцию.

В результате топливо с завода как минимум на время стало недоступно для Shell и других участников соглашения о разделе продукции. При этом руководство Shell уже заявило, что, вероятнее всего, выйдет из «Сахалина-2». По оценкам аналитиков, такой шаг повлечет снижение прибыли компании во втором квартале примерно на 200 миллионов долларов.

Кроме того, Shell лишилась поставок с плавучего завода Prelude у западного побережья Австралии, закрывшегося из-за конфликта с профсоюзом работников. Также снижение производства СПГ наблюдалось в последние недели на заводе на острове Бонни в Нигерии.

При этом специалисты подчеркивают, что незапланированные расходы и внезапные убытки ничтожны по сравнению с доходами и прибылями энерготрейдеров из-за резкого роста цен на газ и нефть в нынешнем году.

