Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже браслета

Экс-супругу Бритни Спирс предъявили новое обвинение в краже бриллиантового браслета

Экс-супругу американской певицы Бритни Спирс Джейсону Александру предъявили новое обвинение в краже бриллиантового браслета. Об этом сообщает DailyMail.

В 2015 году Александр забрал у 55-летней женщины, в доме у которой проживал, браслет стоимостью две тысячи долларов (примерно 120 тысяч рублей). Мужчина продал украшение в ломбарде за 180 долларов (11 тысяч рублей), после чего попытался отдать домовладелице аксессуар, похожий на украденный. Женщина отказалась и в феврале 2016 года обратилась в правоохранительные органы.

В полиции она рассказала, что пока Александр проживал в ее доме, он «вел себя отвратительно», регулярно употребляя запрещенные вещества, а также несколько раз пиная собаку ее дочери: «У меня никогда в жизни не было соседа по комнате, но я позволила ему и его отцу остаться у меня, потому что иначе он бы стал бездомным».

Ранее мужчину признали виновным в проникновении в дом исполнительницы и вандализме. Однако позже из тюрьмы округа Вентура его направили в Напу по делу о краже ювелирного украшения.

11 августа второй муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал видеоматериалы, на которых слышно ссоры артистки с ее сыновьями.