Экс-супруг Бритни Спирс опубликовал видео ссор певицы с сыновьями

Кевин Федерлайн, экс-супруг Бритни Спирс, показал видео ссор певицы с сыновьями

Бывший муж американской певицы Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал видеоматериалы, на которых слышно ссоры артистки с ее сыновьями. Об этом сообщает Daily Mail.

Экс-супруг знаменитости поделился видео в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). На кадрах, снятых несколькими годами ранее, Джейдену Джеймсу 11 лет, а его брату Шону Престону — 12. В ролике артистка выясняет с ними отношения, призывая уважать ее, а также напоминает им, что они находятся в ее доме. Помимо этого, Спирс несколько раз спрашивает сыновей о том, не сошли ли они с ума, а также называет их странными.

В описании к видео Федералайн призвал поклонников исполнительницы прекратить негативно высказываться в сторону их общих детей, которые в данный момент перестали общаться с матерью. Он также заявил, что информация о том, что сыновья Спирс никогда не хотели проводить время с певицей, ложная.

«Я не могу сидеть сложа руки и позволять, чтобы моих сыновей обвиняли таким образом после того, через что им пришлось пройти. Поэтому мы приняли решение показать вам эти видео, чтобы прекратить сеять ложь», — написал экс-супруг исполнительницы.

Ранее Федерлайн заявил о том, что двое их общих с певицей сыновей, 15-летний Джейден Джеймс и 16-летний Шон Престон, избегают общения с артисткой.