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Бывшего супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки

Экс-супруга Бритни Спирс признали виновным в проникновении в дом артистки и вандализме

Фото: Legion-Media

Экс-супруга американской певицы Бритни Спирс Джейсона Александра признали виновным в проникновении в дом артистки, нанесении побоев ее охранникам и вандализме. Об этом сообщает DailyMail.

Теперь бывшему мужу исполнительницы грозит до пяти лет лишения свободы за попытку сорвать свадьбу звезды. 9 июня Александр, начав прямой эфир в своих социальных сетях, попытался пробраться в резиденцию Спирс в попытке испортить торжество.

Мужчина вступил в конфликт с охраной, после чего начал взламывать дверь в спальню певицы, заявляя о том, что артистка является его первой и единственной женой. Сообщается, что при задержании экс-супруга звезды полицией у него был обнаружен нож.

В середине июня американский суд вынес решение о запрете Александра приближаться к исполнительнице ближе чем на 91 километр в течение трех лет.

Ранее второй муж Бритни Спирс Кевин Федерлайн опубликовал видеоматериалы, на которых слышно ссоры артистки с ее сыновьями.

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Анастасия Астахова
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