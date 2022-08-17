Эрдоган пообещал назначить нового посла Турции в Израиле

Президент Эрдоган заявил премьеру Лапиду, что скоро назначит нового посла Турции в Израиле

Премьер-министр Израиля Яир Лапид и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили региональную стабильность и развитие сотрудничества в области торговли и туризма. Об этом сообщается на сайте канцелярии премьер-министра Израиля.

Политики договорились о возвращении послов и генеральных консулов ​​в Израиль и Турцию. Они согласились, что это событие является важным дополнительным этапом в укреплении отношений, что приведет к ряду достижений, в частности, в сферах торговли и туризма. Также это повлияет на возобновлении рейсов в Турцию и на предстоящий созыв Совместной экономической комиссии в Израиле в сентябре.

В свою очередь, президент Турции Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с Яиром Лапидом пообещал, что вопрос назначения турецкого посла в Тель-Авиве будет решен в ближайшее время. Об этом заявили в администрации турецкого резидента в Twitter-аккаунте.

Ранее 17 августа Яир Лапид и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о полном восстановлении дипотношений между странами. Лапид назвал данное решение «важным фактором региональной стабильности и очень существенными экономическими новостями для граждан Израиля».