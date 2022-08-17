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Между Зеленским и главкомом ВСУ увидели разногласия

Политолог Калачев усомнился в том, что Зеленский сменит главкома ВСУ
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Serg Glovny / ZumaPress / Globallookpress.com

Руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев в беседе с «Лентой.ру» усомнился в том, что президент Украины Владимир Зеленский сменит главнокомандующего ВСУ. При этом он предположил, что между Зеленским и главкомом Валерием Залужным могут быть разногласия.

О том, что президент Украины Владимир Зеленский планирует сместить генерал-майора Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) страны со ссылкой на источники написал украинский информационно-новостной портал «Телеграф». Залужному может быть предложено место министра обороны республики. Как отмечается, Залужный «не очень рад перспективе» перейти в министерство обороны.

Я бы усомнился в том, что будет происходить смена. Но может быть все

Константин Калачев политолог

«У военных видение сугубо военное, а политик смотрит шире. Зеленский понимает, что время сейчас работает не на Украину», — считает Калачев.

Политолог отметил, что в вопросе планов о контрнаступлении как раз и может быть корень противоречий и разногласий. «Условно говоря, Зеленский может торопить ВСУ с тем, чтобы попытаться отбить тот же Херсон, а руководство ВСУ может не торопиться, поскольку нет необходимой мощи, нет необходимого количества техники и людей», — подытожил он.

17 августа Залужный констатировал тяжелое положение ВСУ на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки, при этом ВС России ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

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Варвара Кошечкина
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