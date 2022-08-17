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Стало известно о планах Зеленского сместить главкома ВСУ

«Телеграф»: Зеленский планирует сместить Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский планирует сместить генерал-майора Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами (ВСУ) страны. Об этом со ссылкой на источники пишет «Телеграф».

Залужному может быть предложено место министра обороны республики. Пост главкома, в свою очередь, вероятно, займет нынешний командующий сухопутными войсками Александр Сырский. «Нардепы и другие приближенные к Зеленскому люди говорят, что конфликта между офисом президента и Залужным нет, но президенту не слишком хочется иметь конкурента во время празднования победы», — стало известно собеседникам издания.

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Как отмечается, Залужный «не очень рад перспективе» перейти в министерство обороны. В настоящее время главой ведомства является Алексей Резников. Его предлагали назначить премьером, он же выразил желание стать министром юстиции — однако, по сведениям «Телеграфа», Зеленского устраивает действующий руководитель Минюста. В издании также предполагают, что сместить главкома ВСУ офису президента все же не удастся, так как у него высокая поддержка как среди населения страны, так и в лице зарубежных партнеров.

17 августа Залужный констатировал тяжелое положение ВСУ на фронте. По его словам, российская армия продолжает наступать по всей линии фронта. Военачальник добавил, что позиции украинских военных подвергаются ударам по 700-800 раз за сутки, при этом ВС России ежедневно расходуют от 40 до 60 тысяч снарядов.

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Варвара Кошечкина
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