Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Китай поблагодарил Путина за слова о визите Пелоси на Тайвань

МИД Китая назвал слова Путина о визите Пелоси на Тайвань воплощением сотрудничества
СюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Фото: Анна Раткогло / РИА Новости

В Китае поблагодарили президента России Владимира Путина за слова о визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, отметив, что страна «высоко ценит позицию», высказанную российским лидером. Комментарий официального представителя министерства иностранных дел КНР Вана Вэньбиня приводит РИА Новости.

Он также назвал высказывания Путина «воплощением высокого уровня стратегического сотрудничества Китая и России» и проявлением «взаимной поддержки двух стран по вопросам, затрагивающим коренные интересы каждой».

Вэнбинь указал, что КНР после визита Пелоси поддержали более 170 стран, одобрив «политику одного Китая».

Ранее Путин назвал поездку Пелоси на Тайвань тщательно спланированной провокацией и частью целенаправленной стратегии США по дестабилизации ситуации в регионе.

Пелоси посещала Тайвань 2 августа. Китай раскритиковал этот шаг и выразил Соединенным Штатам протест, поскольку в Пекине считают де-факто независимый остров своей территорией.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Антон Похиляк
Обсудить
Последние новости
Аксенов заявил о риске новых взрывов в Джанкойском районе Крыма
Роскомнадзор запросил информацию об утечке данных у популярного онлайн-магазина
ФСБ задержала шестерых членов ячейки запрещенной «Хизб ут-Тахрир»
Мужчина голыми руками сразился с акулой и попал на видео
Поставки дешевых смартфонов в Россию рухнули
Олимпийская чемпионка сменила пол и стала мужчиной
В Москве впервые с февраля выявили больше 10 000 случаев COVID-19
Российский военный застрелил мужчину из пистолета Макарова во время ссоры
Стало известно о размере выплат пострадавшим от взрывов на севере Крыма
Российский стилист назвала самую модную обувь на осень и зиму
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.