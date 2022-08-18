Российские корабли проекта 22160 получат «Клаб»

Патрульные корабли проекта 22160 получат ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс»

Патрульные корабли проекта 22160 могут получить ракетные комплексы «Клаб» и «Ресурс». Серию кораблей продолжат. Об этом РИА Новости сообщил генеральный директор судостроительной корпорации «Ак Барс» Ренат Мистахов.

«На корабле можно установить на борту и ракеты "Клаб", и зенитный комплекс "Ресурс". Поэтому мы видим продолжение этого проекта именно в том, что на него будут устанавливаться эти ракетные комплексы», — сообщил он.

Мистахов отметил, что последующую серию кораблей с таким вооружением прорабатывают, «потому что очень хорошая платформа, очень хорошая мореходность, хорошая осадка, дальность, хорошая крейсерская скорость в 26 узлов, экономический ход 12 узлов».

Корабли проекта 22160 типа «Василий Быков» предназначены для охранения кораблей, военно-морских баз и водных районов, а также патрулирования исключительной экономической зоны. В арсенал корабля входит артиллерийская установка АК-176МА, пулеметные установки и противодиверсионные гранатометы. Корабль может нести контейнерный комплекс ракетного оружия «Калибр-К» (экспортное обозначение — Club-K) с крылатыми ракетами.

В июле Черноморский флот России получил патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160. Торжественные мероприятия по поводу получения нового корабля состоялись в Новороссийской военно-морской базе.