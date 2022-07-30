Черноморский флот России получил «Сергея Котова»

Патрульный корабль «Сергей Котов» вошел в состав Черноморского флота России

Патрульный корабль «Сергей Котов» проекта 22160 вошел в состав Черноморского флота (ЧФ) России. Об этом сообщает ТАСС.

Торжественные мероприятия по поводу получения флотом нового корабля состоялись в Новороссийской военно-морской базе (НВМБ). С началом службы «Сергея Котова» поздравили, в частности, начальник штаба — первый заместитель командующего ЧФ вице-адмирал Сергей Пинчук и командир НВМБ контр-адмирал Виктор Кочемазов.

В июне ТАСС, ссылаясь на источник в оборонно-промышленном комплексе, сообщил, что Военно-морской флот (ВМФ) России откажется от дополнительной серии из шести патрульных кораблей проекта 22160.

В апреле 2018 года американское издание The Drive написало, что российские патрульные корабли проекта 22160 представляют собой инновационное и довольно умное решение, поскольку при сопоставимых возможностях почти в два раза меньше американских литоральных боевых кораблей программы Littoral Combat Ship (LCS).